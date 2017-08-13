"Ювентус" отыгрался с 0:2, но уступил "Лацио" в матче за Суперкубок Италии

"Лацио" завоевал Суперкубок Италии, одолев на "Стадио Олимпико" "Ювентус" – 3:2. Дублем у "орлов" отметился Чиро Иммобиле. "Старая синьора" смогла отыграться с 0:2, дважды забив в последние пять минут – оба раза отличился Пауло Дибала. Но на второй добавленной минуте римляне все же вырвали победу благодаря голу Алессандро Мурджи.
В составе бело-черных дебютировали Маттиа Де Шильо, Диегу Коста и Федерико Бернардески. Экс-форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо остался в запасе "орлов". "Лацио" в четвертый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Италии.
Суперкубок Италии
"Ювентус" – "Лацио" – 2:3 (0:1)
Голы: Иммобиле, 32 - с пенальти (0:1). Иммобиле, 54 (0:2). Дибала, 85 (1:2). Дибала, 90+1 - с пенальти (2:2). Мурджа, 90+3 (2:3).
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа (Де Шильо, 56), Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Дуглас Коста, 57), Хедира, Пьянич, Дибала, Манджукич (Бернардески, 72), Игуаин.
"Лацио": Стракоша, Уоллас, де Фрай, Раду, Баста (Марушич, 75), Пароло, Лукас (Мурджа, 80), Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 75), Милинкович-Савич, Иммобиле.
Предупреждения: Буффон, 31. Лукас, 41. Манджукич, 52. Лулич, 70. Пьянич, 73. Пароло, 84. Иммобиле, 89.
Судья: Масса.
13 августа. Рим. Стадион "Олимпико".
Трансляция матча "Ювентус" - "Лацио"
#SupercoppaTIM 2017🏆#Juventus vs #Lazio 2⃣-3⃣#Murgia mette KO la #Juve ⚽️– Il Rapace del ⚽️ (@rxaquila) August 13, 2017
La Cronaca▶️https://t.co/HyuA9OdXna #JuveLazio #JUVLAZ pic.twitter.com/jyoEC68wFn
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/supercup/2017/playoff/