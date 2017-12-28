"Ювентус" отклонил предложение "МЮ" о покупке Дибалы за 79 миллионов евро и Мхитаряна

"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с "Ювентусом" о покупке нападающего Пауло Дибалы, сообщает Sun. По информации источника, "красные дьяволы" предлагали туринцам 79 миллионов евро, также в потенциальную сделку были включены права на полузащитника Генриха Мхитаряна, который в этом сезоне лишился места в основном составе.

Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с Дибалой за 150 миллионов евро. Контракт аргентинского форварда с "бьянконери" рассчитан до конца сезона-2021/22.

Отметим, что Мхитарян рассчитывает покинуть "МЮ" для получения игровой практики. В качестве возможных вариантов продолжения карьеры назывались дортмундская "Боруссия" и "Интер".

Дибала в этом сезоне принял участие в 25 матчах в составе "Юве", забив 15 мячей и отдав 3 результативных передачи. В активе Мхитаряна 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых он отметился 2 голами и 5 результативными передачами.