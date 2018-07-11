"Ювентус" официально представил Перина

"Ювентус" в среду официально представил голкипера Маттиа Перина в качестве своего игрока. Контракт между туринским клубом и 25-летним вратарем, прежде защищавшим цвета "Дженоа", был подписан 8 июня и рассчитан до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, но может вырасти до 15 в зависимости от выступлений игрока.

В сезоне-2017/18 Перин провел за "Дженоа" 38 матчей, пропустив 43 мяча. В 12 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.