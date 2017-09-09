"Ювентус" одержал третью победу на старте сезона, разгромив "Кьево"

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле крупно обыграл "Кьево" – 3:0. По голу забили Гонсало Игуаин и Пауло Дибала, а открыл счет Перпарим Хетемай, срезавший мяч в свои ворота.

Для "Старой синьоры" победа стала третьей подряд в серии А. Она единолично лидирует в таблице чемпионата. "Кьево" опустился на 11-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Ювентус" – "Кьево" – 3:0 (1:0)

Голы: Хетемай, 17 - в свои ворота (1:0). Игуаин, 58 (2:0). Дибала, 83 (3:0).

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Бенатиа, Ругани, Матюиди, Пьянич, Асамоа, Стураро (Бернардески, 76), Игуаин, Манджукич (Бентанкур, 83), Дуглас Коста (Дибала, 54).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Каччаторе, Бирса, Хетемай (Ригони, 68), Радованович, Кастро, Инглезе (Лерис, 76), Пуччарелли (Пеллиссьер, 66).

Предупреждения: Хетемай, 22. Манджукич, 52. Матюиди, 79.

Судья: Фаббри.

9 сентября. Турин. Стадион "Альянц Стэдиум".