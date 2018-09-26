"Ювентус" одержал седьмую победу подряд, Роналду отдал голевой пас

"Ювентус" победил "Болонью" в матче 6-го тура чемпионата Италии - 2:0. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду отметился голевым пасом на Блеза Матюиди.

"Ювентус" выиграл все шесть игр серии A, а с учетом матча Лиги чемпионов одержал уже семь побед подряд со старта сезона.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Ювентус" - "Болонья" - 2:0 (2:0)

Голы: Дибала, 11 (1:0). Матюиди, 16 (2:0).

"Ювентус": Перин, Барцальи (Сандру, 86), Бенатиа, Бонуччи, Жоау Канселу, Матюиди, Пьянич (Эмре Джан, 64), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо (Бернардески, 76), Дибала.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс (Орсолини, 86), Калабрези, Пас, Джемаили, Надь, Дестро (Сантандер, 68), Крейчи, Фальчинелли (Оквонково, 68).

Предупреждения: Пьянич, 33. Пас, 36. Данилу Ларанжейра, 67. Калабрези, 71. Куадрадо, 74.

Судья: Мариани (Италия).

26 сентября. Турин. Стадион "Ювентус".