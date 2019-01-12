"Ювентус" обжалует чемпионство "Интера" 2006 года

"Ювентус" подал апелляцию для того, что лишить "Интер" звания чемпиона Италии сезона-2005/06, сообщает Football Italia.

Отмечается, что эта жалоба далеко не первая. Туринцы до сегодняшнего дня несколько раз обращались в Спортивный суд Италии для того, чтобы обжаловать факт присвоения титула победителя серии А своим соперникам из "Милана", но их попытки остались безуспешными.

В 2006 году в итальянском футболе разразился скандал, в ходе которого "Ювентус", завоевавший чемпионский титул, был лишен его и отправлен в Серию В. Второе место в сезоне-2005/06 занял "Милан", но "россонери" оштрафовали на 30 очков за организацию договорных встреч. Таким образом, чемпионом стал "Интер", финишировавший на третьей строчке.

Все о серии А - здесь