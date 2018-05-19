"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче Буффона

"Ювентус" дома обыграл "Верону" (2:1) в матче 38-го тура чемпионата Италии. Эта встреча стала последней в составе туринцев для вратаря и капитана команды Джанлуиджи Буффона.

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40-летний голкипер вышел на поле в стартовом составе и при счете 2:0 в пользу туринцев на 63-й минуте был заменен на Карло Пинсольо. На голы хозяев поля Даниэле Ругани и Миралема Пьянича гости ответили точным ударом Алессио Черчи.

Напомним, Буффон, выступавший за "Ювентус" с 2001 года, 17 мая объявил, что покинет "старую синьору" по завершении сезона-2017/18. При этом, он не решил, продолжит ли он карьеру игрока, или станет футбольным функционером.

"Ювентус" досрочно стал победителем чемпионата Италии. Этот титул стал для команды седьмым подряд. Буффон в девятый раз в карьере завоевал скудетто.

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Ювентус" - "Верона" - 2:1 (0:0)

Голы: Ругани, 49 (1:0). Пьянич, 52 (2:0). Черчи, 76 (2:1).

Нереализованный пенальти: Лихтштайнер, 85.

"Ювентус": Буффон (Пинсольо, 63), Лихтштайнер, Барцальи, Сандру, Ругани, Пьянич, Маркизио, Стураро (Бентанкур, 44), Манджукич, Дуглас Коста (Игуаин, 66), Дибала.

"Верона": Николас, Супрен, Феррари, Караччоло (Беарцотти, 46), Ромулу, Фоссати, Данци, Черчи, Матос (Петкович, 81), Аронс (Сукулини, 62), Фарес.

Предупреждения: Фарес, 51. Фоссати, 58.

Судья: Пинцани.

19 мая. Турин. Стадион Allianz Stadium.

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