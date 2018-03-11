"Ювентус" обыграл "Удинезе" и вышел на первое место в серии А

"Ювентус" дома обыграл "Удинезе" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии. Оба гола в составе туринцев забил Пауло Дибала. Первый из них стал для аргентинского нападающего 100-м на клубном уровне.

Отметим, что на 38-й минуте игры его соотечественник Гонсало Игуаин не сумел реализовать пенальти.

Благодаря этой победе "Ювентус" набрал 71 очко и обошел "Наполи", у которого на 2 очка меньше.

В параллельных матчах "Кротоне" дома разгромил "Сампдорию" (4:1), "Лацио" на выезде на 95-й минуте игры ушел от поражения во встрече с "Кальяри" (2:2), "Болонья" на своем поле проиграла "Аталанте" (0:1), а "Сассуоло" и СПАЛ не смогли выявить победителя (1:1).

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Ювентус" - "Удинезе" - 2:0 (1:0)

Голы: Дибала, 20 (1:0). Дибала, 49 (2:0).

Нереализованный пенальти: Игуаин, 38 (вратарь)

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Де Шильо, Ругани, Хедира (Матюиди, 63), Маркизио, Асамоа, Стураро, Игуаин (Манджукич, 74), Дуглас Коста (Бентанкур, 88), Дибала.

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Анджелла, Аднан, Видмер, Самир, Бехрами (де Пауль, 76), Янкто, Фофана, Барак (Балич, 70), Макси Лопес (Перица, 61).

Предупреждения: Кьеллини, 2. Анджелла, 19. Перица, 90.

Судья: Джакомелли.

11 марта. Турин. Стадион "Альянц Стэдиум".

"Кротоне" - "Сампдория" - 4:1 (3:0)

Голы: Тротта, 6 (1:0). Стоян, 23 (2:0). Тротта, 36 (3:0). Сапата, 70 (3:1). Вивиано, 85 - в свои ворота (4:1).

Нереализованный пенальти: Тротта, 23 (вратарь)

"Кротоне": Кордац, Капуано, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Мандрагора, Бенали, Стоян (Барберис, 63), Тротта, Риччи (Сампиризи, 84), Налини (Сими, 70).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Сала (Прат, 59), Мурру, Феррари, Баррето, Рамирес (Сапата, 31), Линетти, Торрейра (Капецци, 55), Квальярелла, Капрари.

Предупреждения: Мурру, 42. Линетти, 66. Мартелла, 90.

Судья: Маццолени.

11 марта. Кротоне. Стадион "Ezio Scida".

"Кальяри" - "Лацио" - 2:2 (1:1)

Голы: Паволетти, 25 (1:0). Чеппителли, 35 - в свои ворота (1:1). Барелла, 74 - с пенальти (2:1). Иммобиле, 90+5 (2:2).

"Кальяри": Краньо, Кастан, Романья, Чеппителли, Мьянге, Падоин, Ионицэ (Дейола, 67), Барелла (Дессена, 90), Фараго, Паволетти, Хан Кван Сон (Фариас, 81).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, де Фрай (Нани, 76), Лукаку (Фелипе Андерсон, 65), Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Пароло (Милинкович-Савич, 64), Луис Альберто, Иммобиле.

Предупреждения: Иммобиле, 27. Лулич, 45+3. Лукас, 54. Ионицэ, 62. Дейола, 85. Раду, 87.

Судья: Гвида.

11 марта. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.

"Болонья" - "Аталанта" - 0:1 (0:0)

Гол: де Рон, 83.

"Болонья": Миранте, Де Майо, Романьоли, Хеландер, Масина, Джемаили (Надь, 28), Верди, Донса, Пульгар, Ди Франческо (Крафт, 60), Авенатти (Дестро, 74).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Толой, Кастань, Кристанте (Барроу, 80), де Рон, Спинаццола, Фройлер, Гомес (Иличич, 62), Петанья (Корнелиус, 59).

Предупреждения: Авенатти, 4. Романьоли, 45+2. Пульгар, 58.

Судья: Кальварезе.

11 марта. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Сассуоло" - СПАЛ - 1:1 (1:1)

Голы: Антенуччи, 27 (0:1). Бабакар, 31 - с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Политано, 45+1 (вратарь)

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Гольданига, Лирола, Миссироли (Матри, 76), Данкан (Маццителли, 64), Маньянелли, Бабакар, Рагуза (Аджапонг, 83), Политано.

СПАЛ: Мерет, Фелипе, Ционек, Викари, Куртич, Скьяттарелла (Эвертон Луиз, 90), Грасси, Коста (Драме, 81), Лаццари, Антенуччи, Палоски (Флоккари, 70).

Предупреждения: Рагуза, 17. Пелузо, 35. Ционек, 38. Лаццари, 57. Маццителли, 88. Грасси, 88.

Судья: Довери.

11 марта. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.