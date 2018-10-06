"Ювентус" обыграл "Удинезе" благодаря голу Роналду

"Ювентус" обыграл "Удинезе" в матче 8-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами в составе "бьянконери" отметились полузащитник Родриго Бентанкур и нападающий Криштиану Роналду.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Удинезе" - "Ювентус" - 0:2 (0:2)

Голы: Бентанкур, 33 (0:1). Криштиану Роналду, 37 (0:2).

"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Пуссетто, 62), Мандрагора, Фофана, Барак (Теодорчик, 75), де Пауль, Лазанья (Визеу, 86).

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Сандру, Жоау Канселу, Матюиди (Эмре Джан, 46), Пьянич (Барцальи, 89), Бентанкур, Криштиану Роналду, Манджукич, Дибала (Бернардески, 66).

Предупреждения: де Пауль, 50. Самир, 80. Лазанья, 82. Манджукич, 90+4.

Судья: Абиссо.

6 октября. Удине. Стадион "Dacia Arena".

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