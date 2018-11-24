"Ювентус" обыграл СПАЛ благодаря голу Роналду

"Ювентус" победил СПАЛ в матче 13-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами в составе "бьянконери" отметились нападающие Криштиану Роналду и Марио Манджукич.

"Ювентус" набрал 37 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. СПАЛ с 13 баллами располагается на 15-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Ювентус" - "СПАЛ" - 2:0 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 28 (1:0). Манджукич, 60 (2:0).

"Ювентус": Перин, Бонуччи, Де Шильо, Сандру (Кьеллини, 87), Ругани, Пьянич, Бентанкур, Криштиану Роналду, Манджукич, Куадрадо, Дуглас Коста (Матюиди, 72).

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Бонифаци, Куртич, Миссироли (Валоти, 59), Скьяттарелла (Вальдифиори, 83), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Петанья (Палоски, 85).

Предупреждения: Ционек, 39. Фарес, 49. Бентанкур, 64. Скьяттарелла, 74.

Судья: Ла Пенна.

24 ноября. Турин. Стадион "Ювентус".

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