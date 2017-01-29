"Ювентус" обыграл "Сассуоло" и оторвался от "Ромы" на 4 очка

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Ювентус" взял верх над "Сассуоло" - 2:0. Ближайший преследователь туринцев "Рома" уступила "Сампдории" - 2:3 - и отстает от соперника уже на 4 очка, причем туринцы имеют игру в запасе.

Чемпионат Италии

Серия A

22-й тур

"Кальяри" - "Болонья" - 1:1 (0:0)

Голы: Дестро, 64 (0:1). Боррьелло, 90+2 (1:1).

"Кротоне" - "Эмполи" - 4:1 (1:1)

Голы: Стоян, 24 (1:0). Мчедлидзе, 39 (1:1). Фальчинелли, 56 (2:1). Фальчинелли, 90+1 - с пенальти (3:1). Фальчинелли, 90+2 (4:1).

"Фиорентина" - "Дженоа" - 3:3 (1:0)

Голы: Иличич, 17 (1:0). Кьеза, 50 (2:0). Симеоне, 57 (2:1). Хильемарк, 59 (2:2). Калинич, 62 (3:2). Симеоне, 86 - с пенальти (3:3).

"Сампдория" - "Рома" - 3:2 (1:1)

Голы: Бруну Перес, 5 (0:1). Прат, 21 (1:1). Джеко, 66 (1:2). Шик, 71 (2:2). Муриэль, 73 (3:2).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Баррето, Прат (Линетти, 62), Фернандеш (Шик, 69), Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Джуричич, 84).

"Рома": Щенсны, Фермален (Паредес, 87), Фасио, Рюдигер, Бруну Перес (Тотти, 78), Эмерсон, Де Росси (Эль-Шаарави, 78), Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти.

Предупреждения: Торрейра, 29. Фермален, 51. Пуджони, 60. Рюдигер, 72. Тотти, 90+1.

Судья: Маццолени.

"Сассуоло" - "Ювентус" - 0:2 (0:2)

Голы: Игуаин, 9 (0:1). Хедира, 25 (0:2).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Антей, Аквилани, Маццителли (Данкан, 58), Пеллегрини (Дефрель, 59), Матри (Рагуза, 75), Берарди, Политано.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Сандру, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Ринкон, 83), Игуаин, Манджукич, Дибала (Пьяца, 77).

Предупреждения: Политано, 23. Маццителли, 37. Пьянич, 58. Пелузо, 65.

Судья: Довери.

"Удинезе" - "Милан" - 2:1 (1:1)

Голы: Бонавентура, 8 (0:1). Теро, 31 (1:1). Де Пауль, 73 (2:1).