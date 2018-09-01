"Ювентус" обыграл "Парму". Роналду снова не забил

"Ювентус" обыграл "Парму" в матче 3-го тура чемпионата Италии. В составе "бьянконери" отличились нападающий Марио Манджукич и полузащитник Блез Матюиди, у хозяев поля голом отметился форвард Жервинью.

Отметим, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду снова не смог забить. Португалец провел 3 матча в серии А, но отметился всего одной результативной передачей.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Парма" - "Ювентус" - 1:2 (1:1)

Голы: Манджукич, 2 (0:1). Жервинью, 33 (1:1). Матюиди, 58 (1:2).

"Парма": Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Гобби, Ригони (Дейола, 60), Штулац, Барилла, Жервинью (Да Круз, 61), Инглезе, Ди Гаудио (Чераволо, 80).

"Ювентус": Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Хедира (Дибала, 80), Пьянич (Эмре Джан, 73), Матюиди, Бернардески (Дуглас Коста, 55), Манджукич, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Пьянич, 13. Бернардески, 40. Ригони, 45+2. Куадрадо, 90.

Судья: Довери.

01 сентября. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

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