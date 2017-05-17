"Ювентус" обыграл "Лацио" и завоевал Кубок Италии

В финале Кубка Италии "Ювентус" обыграл "Лацио" – 2:0. По голу забили Дани Алвес и Леонардо Бонуччи. Встреча проходила в Риме. Отметим, что в старте "орлов" вышел экс-защитник "Ростова" Баштуш, замененный на 53-й минуте.
"Старая синьора" в нынешнем сезоне может оформить "требл": помимо Кубка туринцы близки к победе в чемпионате, а также вышли в финал Лиги чемпионов. Выигрыш серии А бело-черные могут официально оформить уже 21 мая в игре с "Кротоне".
"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 12-й раз в своей истории и в третий раз подряд.
Кубок Италии
Финал
"Ювентус" – "Лацио" – 2:0 (2:0)
Голы: Дани Алвес, 12 (1:0). Бонуччи, 24 (2:0).
"Ювентус": Нету, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Дани Алвес, Ринкон, Маркизио, Дибала (Лемина, 78), Манджукич, Игуаин.
"Лацио": Стракоша, Баштуш (Фелипе Андерсон, 53), де Фрай (Луис Альберто, 69), Уоллас, Баста, Билья, Милинкович-Савич, Пароло (Раду, 21), Лулич, Кейта, Иммобиле.
Предупреждение: Дани Алвес, 86.
Судья: Тальявенто.
17 мая. Рим. Стадион "Олимпико".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/2016-2017/playoff/
top220
О, у Мистера сегодня двойной Праздник! Мои поздравления!!!
00:42
Shumi083
интересный момент! Каррера- Спартак, Конте-Челси, Фонсека- Шахтер, Анчелотти- Бавария, скорее всего Зидан- Реал м станет чемп испании, так или иначе все эти люди связаны своим прошлым с Ювентусом ) прям год Юве )
00:36
sars882
Форца Юве!!!
23:59 17 мая