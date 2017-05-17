"Ювентус" обыграл "Лацио" и завоевал Кубок Италии

В финале Кубка Италии "Ювентус" обыграл "Лацио" – 2:0. По голу забили Дани Алвес и Леонардо Бонуччи. Встреча проходила в Риме. Отметим, что в старте "орлов" вышел экс-защитник "Ростова" Баштуш, замененный на 53-й минуте.

"Старая синьора" в нынешнем сезоне может оформить "требл": помимо Кубка туринцы близки к победе в чемпионате, а также вышли в финал Лиги чемпионов. Выигрыш серии А бело-черные могут официально оформить уже 21 мая в игре с "Кротоне".

"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 12-й раз в своей истории и в третий раз подряд.

Кубок Италии

Финал

"Ювентус" – "Лацио" – 2:0 (2:0)

Голы: Дани Алвес, 12 (1:0). Бонуччи, 24 (2:0).

"Ювентус": Нету, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Дани Алвес, Ринкон, Маркизио, Дибала (Лемина, 78), Манджукич, Игуаин.

"Лацио": Стракоша, Баштуш (Фелипе Андерсон, 53), де Фрай (Луис Альберто, 69), Уоллас, Баста, Билья, Милинкович-Савич, Пароло (Раду, 21), Лулич, Кейта, Иммобиле.

Предупреждение: Дани Алвес, 86.

Судья: Тальявенто.

17 мая. Рим. Стадион "Олимпико".

"СЭ" вел текстовую трансляцию финала Кубка Италии