"Ювентус" обыграл "Кьево" в 600-м матче Буффона в серии А

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл на выезде "Кьево" (2:1). Эта игра стала 600-й для Джанлуиджи Буффона в серии А. В другом поединке "Дженоа" и "Удинезе" победили очки.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Кьево" – "Ювентус" – 1:2 (0:0)

Голы: Манджукич, 53 (0:1). Пеллиссьер, 66 – с пенальти (1:1). Пьянич, 75 (1:2).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Дайнелли, Сполли, Каччаторе, Бирса (де Гузман, 76), Иско (Пеллиссьер, 60), Хетемай, Радованович, Кастро, Флоро Флорес (Инглезе, 84).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 84), Барцальи (Бонуччи, 4), Бенатиа, Сандру, Пьянич, Куадрадо, Эрнанес, Стураро, Игуаин (Эвра, 80), Манджукич.

Предупреждения: Дайнелли, 31. Гобби, 34. Сандру, 40. Радованович, 45+3. Куадрадо, 48. Лихтштайнер, 65. Стураро, 80. де Гузман, 82. Каччаторе, 90+1.

Судья: Валери (Италия).

"Дженоа" – "Удинезе" – 1:1 (1:1)

Голы: Теро, 11 (0:1). Окампос, 24 (1:1).

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Орбан, Иццо, Ригони (Лазович, 69), Мигел Велозу, Ринкон, Окампос (Нинкович, 57), Эденилсон (Симеоне, 77), Лаксальт, Паволетти.

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Ваге, Данилу Ларанжейра, Кумс, Агьеманг-Баду, де Пауль (Аднан, 60), Видмер, Фофана, Теро (Перица, 66), Сапата (Матос, 72).

Предупреждения: Сапата, 52. Ригони, 53. Нинкович, 79.

Судья: Манганьелло (Италия).