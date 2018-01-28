"Ювентус" обыграл "Кьево" и вышел на первое место

"Ювентус" на выезде переиграл "Кьево" в матче 22-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились Гонсало Игуаин и Сами Хедира, а у хозяев два игрока получили красные карточки.

Победа позволила подопечным Массимилиано Аллегри выйти на первое место в турнирной таблице, но у "Наполи" есть еще игра в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Кьево" - "Ювентус" - 0:2 (0:0)

Голы: Хедира, 67 (0:1). Игуаин, 88 (0:2).

"Кьево": Соррентино, Дайнелли, Томович (Гамберини, 53), Каччаторе, Бани, Ярошиньски, Бирса (Меджорини, 79), Хетемай, Радованович, Бастьен, Пуччарелли (Депаоли, 46).

"Ювентус": Щенсны, Барцальи, Бенатиа, Де Шильо, Хедира, Пьянич, Асамоа (Лихтштайнер, 72), Стураро (Бернардески, 53), Игуаин (Бентанкур, 89), Манджукич, Дуглас Коста.

Предупреждения: Асамоа, 22. Игуаин, 32. Бастьен, 35.

Удаления: Бастьен (К), 37. Каччаторе (К), 61.

Судья: Мареска.

27 января. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".