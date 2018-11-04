"Ювентус" обыграл "Кальяри", Роналду сделал передачу

"Ювентус" обыграл "Кальяри" в матче 11-го тура чемпионата Италии - 3:1. В составе туринской команды по голу забили Пауло Дибала и Хуан Куадрадо, еще один мяч в свои ворота на счету полузащитника Филипа Брдарича.

На счету нападающего Криштиану Роналду результативная передача.

Туринцы в 11-ти играх набрали 31 очко и лидируют в турнирной таблице серии А. Отрыв "Юве" от ближайших преследователей - "Интера" и "Наполи" - составляет 6 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Ювентус" - "Кальяри" - 3:1 (2:1)

Голы: Дибала, 1 (1:0). Жоау Педру, 36 (1:1). Брадарич, 38 - в свои ворота (2:1). Куадрадо, 87 (3:1).

"Ювентус": Щенсны, Бенатиа, Бонуччи, Де Шильо, Жоау Канселу, Матюиди (Барцальи, 83), Пьянич (Сандру, 70), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дуглас Коста (Куадрадо, 46), Дибала.

"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Чеппителли, Падоин (Сау, 80), Ионицэ (Фараго, 67), Кастро, Жоау Педру, Барелла, Брадарич (Чигарини, 56), Паволетти.

Предупреждения: Брадарич, 32. Паволетти, 49. Пизакане, 63. Матюиди, 75.

Судья: Мариани (Италия).

3 ноября. Турин. Стадион "Ювентус".