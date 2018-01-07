"Ювентус" обыграл "Кальяри" благодаря голу Бернардески

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" одержал победу над "Кальяри" – 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий туринцев Федерико Бернардески.
"Старая синьора" продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая составляет восемь матчей подряд.
Чемпионат Италии
Серия А
20-й тур
"Кальяри" – "Ювентус" – 0:1 (0:0)
Гол: Бернардески, 74 (0:1).
"Кальяри": Рафаэл, Пизакане (Джаннетти, 88), Романья, Чеппителли, Чигарини, Падоин, Ионицэ (Сау, 69), Барелла (ван дер Вил, 86), Фараго, Фариас, Паволетти.
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Барцальи, Бенатиа, Сандру, Матюиди, Хедира (Манджукич, 60), Пьянич, Игуаин, Дибала (Дуглас Коста, 50), Бернардески (Лихтштайнер, 79).
Предупреждения: Матюиди, 42. Бернардески, 51. Паволетти, 75.
Судья: Кальварезе (Италия).
6 января. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.