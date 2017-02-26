"Ювентус" обыграл "Эмполи"

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле нанес поражение "Эмполи" – 2:0. Один из мячей записал на свой счет Алекс Сандру, другой влетел в ворота гостей после удара Марио Манджукича, но был записан на их вратаря Лукаша Скорупски.

Для туринцев победа стала девятой подряд с учетом всех турниров. "Старая синьора" лидирует в турнирной таблице, "Эмполи" занимает 17-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Ювентус" – "Эмполи" – 2:0 (0:0)

Голы: Скорупски, 52 – в свои ворота (1:0). Сандру, 65 (2:0).

"Ювентус": Нету, Дани Алвес, Бонуччи, Сандру, Ругани, Пьянич, Маркизио (Ринкон, 79), Куадрадо (Пьяца, 85), Стураро (Дибала, 74), Игуаин, Манджукич.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Лаурини (Весели, 70), Эль-Каддури, Маури (Бюхель, 77), Диуссе, Крунич, Марилунго (Тиам, 70), Пуччарелли.

Предупреждение: Беллуши, 82.

Судья: Марьяни.

25 февраля. Турин. Стадион Juventus Stadium.