"Ювентус" обыграл "Болонью" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

"Ювентус" на выезде обыграл "Болонью" в матче 1/8 финала Кубка Италии - 2:0. По голу в этой встрече забили нападающие Мойз Кин и Федерико Бернардески.

В четвертьфинале "зебры" сыграют с победителем пары "Аталанта" - "Кальяри".

Кубок Италии

1/8 финала

"Болонья" - "Ювентус" - 0:2 (0:1)

Голы: Бернардески, 9 (0:1). Кин, 49 (0:2).

"Болонья": Да Коста, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Калабрези, Маттьелло (Орсолини, 70), Хеландер, Сориано, Пульгар, Сванберг (Донса, 62), Дестро (Паласио, 77), Сансоне.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Хедира, Пьянич, Эмре Джан, Спинаццола (Сандру, 80), Дуглас Коста (Дибала, 77), Бернардески, Кин (Криштиану Роналду, 62).

Предупреждения: Бернардески, 30. Де Шильо, 43. Эмре Джан, 69. Сориано, 82.

Судья: Ла Пенна.

12 января. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".