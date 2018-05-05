"Ювентус" обыграл "Болонью" и продолжает лидировать в чемпионате Италии

"Ювентус" обыграл "Болонью" (3:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Сами Хедира и Пауло Дибала, еще один мяч в свои ворота отправил Себастьен Де Майо. У гостей с пенальти отличился Симоне Верди.

"Ювентус" набрал 91 очко и лидирует в чемпионате Италии. Идущий вторым "Наполи" отстает на семь очков и завтра сыграет с "Торино". У "Болоньи" 39 очков и 12-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Ювентус" – "Болонья" – 3:1 (0:1)

Голы: Верди, 30 – с пенальти (0:1). Де Майо, 51 – в свои ворота (1:1). Хедира, 63 (2:1). Дибала, 69 (3:1).

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Сандру (Бернардески, 84), Ругани, Матюиди (Дуглас Коста, 46), Хедира, Маркизио, Асамоа, Игуаин, Куадрадо (Лихтштайнер, 72), Дибала.

"Болонья": Миранте, Де Майо, Романьоли, Мбай, Крафт (Торосидис, 60), Кейта, Поли, Кризетиг, Верди (Дестро, 73), Надь, Авенатти (Паласио, 66).

Предупреждения: Куадрадо, 15. Поли, 18. Ругани, 27. Кризетиг, 61. Паласио, 90.

Судья: Иррати.

5 мая. Турин. Стадион "Альянц Стэдиум".