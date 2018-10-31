"Ювентус" объявил об уходе Маротты, ему заплатят более 300 тысяч евро компенсации

"Ювентус" подтвердил на своем официальном сайте расторжение контракта с Джузеппе Мароттой, ранее занимавшем пост генерального директора клуба. До этого о своем уходе объявил сам функционер.

Сообщается, что клуб заплатит ему 361 775 евро компенсации. Также расторгнут контракт и с другим директором Альдо Маццией, ему тоже будет выплачена компенсация. Ранее сообщалось, что Маротта может получить работу в "Интере".

61-летний Джузеппе Маротта работал в "Ювентусе" с 2010 года. До этого он работал в "Сампдории", "Аталанте", "Венеции", "Равенне", "Комо" и "Варезе".

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