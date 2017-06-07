"Ювентус" объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт команды. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до лета 2020 года. Прежний истекал летом 2018 года.

Аллегри тренирует туринцев с 2014 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Италии, трижды выигрывала Кубок страны и один раз - Суперкубок страны.

В минувшем сезоне "Ювентус" выиграл чемпионат Италии, а в финале Лиги чемпионов проиграл "Реалу" (1:4).