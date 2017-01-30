22:02 30 января | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" объявил о покупке форварда "Асколи" за шесть миллионов евро

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Нападающий "Асколи" Риккардо Орсолини стал игроком "Ювентуса", информирует клубная пресс-служба. 20-летний форвард поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать до лета 2021 года. Отмечается, что "Старая синьора" заплатила за футболиста шесть миллионов евро, которые будут выплачены в течение двух лет. Стоимость игрока может увеличиться еще на четыре миллиона, если будут выполнены прописанные в контракте условия.

Остаток сезона Орсолини доиграет в "Асколи" на правах аренды.

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Материалы REN-TV

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