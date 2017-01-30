"Ювентус" объявил о покупке форварда "Асколи" за шесть миллионов евро

Нападающий "Асколи" Риккардо Орсолини стал игроком "Ювентуса", информирует клубная пресс-служба. 20-летний форвард поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать до лета 2021 года. Отмечается, что "Старая синьора" заплатила за футболиста шесть миллионов евро, которые будут выплачены в течение двух лет. Стоимость игрока может увеличиться еще на четыре миллиона, если будут выполнены прописанные в контракте условия.

Остаток сезона Орсолини доиграет в "Асколи" на правах аренды.