"Ювентус" не зарегистрировал трансфер Бернардески, он может пропустить матч за Суперкубок Италии

Участие нападающего "Ювентуса" Федерико Бернардески в матче за Суперкубок Италии против "Лацио" под вопросом, сообщает Football Italia. Форвард, перешедший в туринский клуб из "Фиорентины" за 40 миллионов евро, может не сыграть в предстоящей встрече, поскольку "бьянконери" не зарегистрировали его трансфер.

Отмечается, что переход нападающего мог быть не зарегистрирован либо по ошибке работников серии А, либо из-за того, что туринцы еще не перевели деньги на счет "Фиорентины".

По аналогичной причине игру может пропустить и вратарь Войчех Щенсны, перешедший в "Ювентус" из "Арсенала".

Матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся "Ювентус" и "Лацио", состоится 13 августа, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.