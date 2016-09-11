21:41 | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" не спешит подписывать новый контракт с Бонуччи

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Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что клуб не будет спешить в вопросе подписания нового контракта с защитником Леонардо Бонуччи. Ранее в СМИ проявилась информация, что в ближайшее время чемпионы Италии увеличат зарплату 29-летнему футболисту до 5 миллионов евро.

- Есть игроки, контракты которых мы пересмотрим, принимая во внимание недавние выступления этих футболистов, - цитирует Mediaset Premium Маротту. - Но мы будем делать это без спешки. Нет проблем в этом, ни с нашей стороны, ни со стороны игроков, которые хотят остаться с нами в течение длительного времени.

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