"Ювентус" не спешит подписывать новый контракт с Бонуччи

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что клуб не будет спешить в вопросе подписания нового контракта с защитником Леонардо Бонуччи. Ранее в СМИ проявилась информация, что в ближайшее время чемпионы Италии увеличат зарплату 29-летнему футболисту до 5 миллионов евро.

- Есть игроки, контракты которых мы пересмотрим, принимая во внимание недавние выступления этих футболистов, - цитирует Mediaset Premium Маротту. - Но мы будем делать это без спешки. Нет проблем в этом, ни с нашей стороны, ни со стороны игроков, которые хотят остаться с нами в течение длительного времени.