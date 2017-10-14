"Ювентус" не реализовал пенальти в ворота "Лацио" на 96-й минуте матча

"Ювентус" упустил возможность избежать поражения в концовке матча 8-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (1:2). На 6-й добавленной минуте к основному времени встречи арбитр Паоло Маццолени после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота римлян.
"Орлов" спас вратарь Томас Стракоша, который отразил одиннадцатиметровый удар в исполнении нападающего "Юве" Пауло Дибалы.
94': Patric crunches Bernardeschi 😬– BT Sport Football (@btsportfootball) 14 октября 2017 г.
95': Buffon comes up 🏃
96': VAR awards pen 📺
97': Dybala misses pen ❌
FT: Juventus 1-2 Lazio 😳
WOW! pic.twitter.com/BnUyGTRvsS