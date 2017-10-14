"Ювентус" не реализовал пенальти в ворота "Лацио" на 96-й минуте матча

"Ювентус" упустил возможность избежать поражения в концовке матча 8-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (1:2). На 6-й добавленной минуте к основному времени встречи арбитр Паоло Маццолени после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота римлян.

"Орлов" спас вратарь Томас Стракоша, который отразил одиннадцатиметровый удар в исполнении нападающего "Юве" Пауло Дибалы.