"Ювентус" не отстранит молодежную команду за глумливую песню в адрес "Наполи"

Руководство "Ювентуса" приняло решение не отстранять от игр молодежную команду до 15 лет после антинеаполитанской песни, а отправить на обучающий курс по правилам поведения в социальных сетях, сообщает Football Italia.

Ранее юные игроки туринского клуба победили сверстников из "Наполи" в полуфинале чемпионата Италии (3:0), после чего выложили в соцсети видео, на котором они поют "У нас есть мечта, что в "Наполи" используют мыло". Таким образом, туринцы обыграли итальянский стереотип северян в отношении жителей южных городов, которые в их представлении далеки от цивилизации.

Руководство "Ювентуса" рассматривало серьезные дисциплинарные взыскания, вплоть до расформирования нынешнего состава, однако в конечном счете решило отправить футболистов на обучающий курс. На нем игрокам расскажут об уважении к сопернику, а также о правильном и осторожном использовании социальных сетей.