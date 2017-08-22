"Ювентус" не намерен продавать Маркизио

Руководство "Ювентуса" не рассматривает возможность продажи полузащитника Клаудио Маркизио, утверждает Football Italia. Ранее сообщалось, что 31-летний итальянец не чувствует себя одной из ключевых фигур в команде, а "Старая синьора" раздумывает над трансфером.

Напомним, Маркизио не участвовал в матче за Суперкубок Италии, в котором туринцы проиграли "Лацио" (2:3), а в стартовом матче серии А против "Кальяри" (3:0) появился на поле, выйдя на замену.

Хавбек выступает за "Юве" с 2006 года. В минувшем сезоне в составе клуба он провел 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.