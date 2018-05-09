"Ювентус" не делал официального предложения по трансферу Мораты

"Ювентус" заинтересован в приобретении нападающего "Челси" Альваро Мораты, однако еще не делал официального запроса по его трансферу, сообщает Goal. Ранее итальянские СМИ сообщали о существовании договоренности между этими клубами.

25-летний испанец не доволен своим положением в клубе, поскольку недавно уступил свое место в стартовом составе нападающему Оливье Жиру.

В текущем сезоне Мората провел 29 игр в премьер-лиге, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.

СМИ: Мората согласился вернуться в "Ювентус" //

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