"Ювентус" – "Наполи": прямой эфир, трансляция – в 19.00 (видео)

В этот уик-энд пройдет 7-й тур чемпионата Италии по футболу среди команд серии А. И в гости к чемпиону "Ювентусу" приедет главный претендент – "Наполи". Соперники лидируют в серии А. Правда, у "Юве" на три балла больше, чем у команда Карло Анчелотти. Игру примет "Ювентус Стэдиум" в Турине, начало – в 19.00 по московском времени. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Наполи".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Ювентус" – "Наполи": прямая трансляция