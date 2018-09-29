"Ювентус" – "Наполи": прямая трансляция – в 19.00

Сегодня, 29 сентября, в Италии пройдут матча 7-го тура внутреннего чемпионата страны. Центральная игра в этом туре состоится между "Ювентусом" и "Наполи". Соперники сыграют в Турине на "Ювентус Стэдиум"", стартовый свисток прозвучит в 19.00 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Наполи".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Ювентус" – "Наполи": прямая трансляция