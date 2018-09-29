"Ювентус" – "Наполи": онлайн трансляция – в 19.00

В субботу, 29 сентября, состоится центральный матч 7-го тура серии А. В Турине сыграю лидеры чемпионата – "Ювентус" и "Наполи". Встреча на "Ювентус Стэдиум" начнется в 19.00 по московскому времени. Перед игрой у "Юве" 18 очков в шести матчах, а у неаполитанцев на три меньше. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Наполи".

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"Ювентус" – "Наполи": прямая трансляция