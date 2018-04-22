"Ювентус" - "Наполи". Игуаин играет против бывшего клуба с первых минут

Стали известны составы "Ювентуса" и "Наполи" на матч 34-го тура чемпионата Италии. В атаке туринцев выйдет бывший форвард неаполитанского клуба Гонсало Игуаин. В турнирной таблице клубы занимают два первых места, "Юве" опережает "Наполи" на 4 очка.

"Ювентус": Буффон - Хеведес, Кьеллини, Бенатиа, Асамоа - Пьянич, Хедира, Матюиди - Игуаин, Дибала, Дуглас Коста.

"Наполи": Пепе Рейна - Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй - Аллан, Хамшик, Жоржинью - Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Матч "Ювентус" - "Наполи" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.