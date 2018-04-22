"Ювентус" - "Наполи". Гости вырвали победу на 90-й минуте и сократили отставание до 1 очка

"Наполи" вырвал победу у "Ювентуса" в матче 34-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч провел защитник Калиду Кулибали на 90-й минуте игры.
Победа позволила неаполитанцам сократить отставание от "Ювентуса" в турнирной таблице серии A до 1 очка. Командам предстоит провести еще по четыре игры.
Чемпионат Италии
Серия A
34-й тур
"Ювентус" - "Наполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Кулибали, 90.
"Ювентус": Буффон, Хеведес, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Бенатиа, Асамоа, Хедира, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46).
"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан (Рог, 80), Жоржинью, Хамшик (Зелиньски, 67), Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье.
Предупреждения: Бенатиа, 9. Асамоа, 9. Альбиоль, 16. Пьянич, 27.
Судья: Рокки.
22 апреля. Турин. Стадион "Allianz Stadium".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
delacrua
Папа73 Коллеги, а что у них у всех за кляксы красные были на лицах? Вчера в Милане тоже самое было...23:55 это типа менструации на лицо. уважение к женщинам
23:58 22 апреля
Папа73
Коллеги, а что у них у всех за кляксы красные были на лицах? Вчера в Милане тоже самое было...
23:55 22 апреля
rotor
И следующий матч в Милане с Интером.
23:49 22 апреля
hottie
Красавцы, игра, конечно, скучноватая была, но Наполи больше хотел победить, что и сделал. Интересная концовка будет хотя бы. 2 команды за первое место и еще 3 команды за 2 места в ЛЧ. ОГОНЬ!!!
23:45 22 апреля