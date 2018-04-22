"Ювентус" - "Наполи". Гости вырвали победу на 90-й минуте и сократили отставание до 1 очка

"Наполи" вырвал победу у "Ювентуса" в матче 34-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч провел защитник Калиду Кулибали на 90-й минуте игры.

Победа позволила неаполитанцам сократить отставание от "Ювентуса" в турнирной таблице серии A до 1 очка. Командам предстоит провести еще по четыре игры.

Чемпионат Италии

Серия A

34-й тур

"Ювентус" - "Наполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Кулибали, 90.

"Ювентус": Буффон, Хеведес, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Бенатиа, Асамоа, Хедира, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46).

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан (Рог, 80), Жоржинью, Хамшик (Зелиньски, 67), Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье.

Предупреждения: Бенатиа, 9. Асамоа, 9. Альбиоль, 16. Пьянич, 27.

Судья: Рокки.

22 апреля. Турин. Стадион "Allianz Stadium".