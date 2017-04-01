"Ювентус" нанял дополнительную охрану для Игуаина перед игрой с "Наполи"

"Ювентус" предпринял дополнительные меры безопасности в преддверии выездного матча чемпионата Италии против "Наполи", сообщает Football Italia. В отеле, где остановились игроки, клуб арендовал 60 номеров из 80. Работать отель бует в закрытом режиме, а на каждом этаже будут дежурить по два телохранителя.

"Юве" опасается за безопасность лидера атак Гонсало Игуаина, который перешел из "Наполи" летом прошлого года. Неаполитанцы не простили аргентинцу "предательство", в городе даже стали продавать туалетную бумагу с его изображением.

Матч "Наполи" - "Ювентус" состоится 2 апреля.