12:57 | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" нанял дополнительную охрану для Игуаина перед игрой с "Наполи"

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"Ювентус" предпринял дополнительные меры безопасности в преддверии выездного матча чемпионата Италии против "Наполи", сообщает Football Italia. В отеле, где остановились игроки, клуб арендовал 60 номеров из 80. Работать отель бует в закрытом режиме, а на каждом этаже будут дежурить по два телохранителя.

"Юве" опасается за безопасность лидера атак Гонсало Игуаина, который перешел из "Наполи" летом прошлого года. Неаполитанцы не простили аргентинцу "предательство", в городе даже стали продавать туалетную бумагу с его изображением.

Матч "Наполи" - "Ювентус" состоится 2 апреля.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Надо всем игрокам маски Игуаина надеть.

13:14

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