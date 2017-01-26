"Ювентус" нанес поражение "Милану" и вышел в полуфинал Кубка Италии

"Ювентус" нанес поражение "Милану" в матче 1/4 финала Кубка Италии со счетом 2:1. Голами в составе туринской команды отметились Пауло Дибала и Миралем Пьянич. Красно-черные с 54-й минуты играли в численном меньшинстве.

В полуфинале подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с "Наполи".

Кубок Италии

1/4 финала

"Ювентус" – "Милан" – 2:1 (2:0)

Голы: Дибала, 10 (1:0). Пьянич, 21 (2:0). Бакка, 53 (2:1).

"Ювентус": Нету, Барцальи, Бонуччи, Ругани, Хедира, Пьянич, Асамоа, Куадрадо, Игуаин, Манджукич, Дибала (Сандру, 67).

"Милан": Доннарумма, Сапата, Антонелли, Абате (Пашалич, 64), Романьоли, Бонавентура, Куцка, Бертолаччи (Хонда, 90+1), Локателли, Бакка (Деулофеу, 80), Сусо.

Предупреждения: Куцка, 20. Пьянич, 30. Локателли, 33. Манджукич, 44. Бонуччи, 68. Сандру, 71. Антонелли, 72. Сапата, 74.

Удаление: Локателли (М), 54.

Судья: Иррати.

Турин. Стадион "Juventus Stadium".