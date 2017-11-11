"Ювентус" может вернуться к схеме с тремя защитниками

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассматривает вариант с возвращением к схеме с тремя защитниками, сообщает Tuttosport. По ходу прошлого сезона туринцы перешли со схемы 3-5-2 на схему 4-2-3-1, которая принесла им успех в матчах Лиги чемпионов. Однако в этом сезоне специалист недоволен игрой в обороне, поэтому задумался о переходе к схеме игры 3-4-3.

Таким образом, в обороне "Ювентуса" может сформироваться тройка Бенедикт Хеведес, Даниэле Ругани и Джорджо Кьеллини, а Пауло Дибала, Гонсало Игуаин и Марио Манджукич будут играть в нападении.