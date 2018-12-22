"Ювентус" может вернуть Погба следующим летом

Туринский "Ювентус" рассматривает возможность возвращения Поля Погба следующим летом, сообщает Calciomercato.

"Юве" не откажется от своей цели в лице Погба даже после увольнения Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед", с которым у француза был конфликт. Отмечается, что клуб собирается сделать предложение французу следующим летом.

Поль Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 годы. Летом 2016-го он был продан в "МЮ" за рекордные по тем временам 105 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативных паса.