"Ювентус" может приобрести Левандовски в случае ухода Игуаина

"Ювентус" проявляет интерес к форварду "Баварии" Роберту Левандовски, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, польский нападающий не вполне доволен нынешним положением дел в "Баварии" и не против нового вызова в карьере. "Ювентус" может приобрести игрока, если команду покинет Гонсало Игуаин. Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть клуб. В частности, упоминался его возможный обмен в "Интер" на Мауро Икарди.

29-летний поляк в прошедшем сезоне провел 30 матчей в бундеслиге и забил 29 мячей при двух голевых передачах.