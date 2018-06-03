"Ювентус" может приобрести Левандовски в случае ухода Игуаина

"Ювентус" проявляет интерес к форварду "Баварии" Роберту Левандовски, сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Corriere dello Sport, польский нападающий не вполне доволен нынешним положением дел в "Баварии" и не против нового вызова в карьере. "Ювентус" может приобрести игрока, если команду покинет Гонсало Игуаин. Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть клуб. В частности, упоминался его возможный обмен в "Интер" на Мауро Икарди.
29-летний поляк в прошедшем сезоне провел 30 матчей в бундеслиге и забил 29 мячей при двух голевых передачах.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/