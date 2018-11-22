"Ювентус" может приобрести игрока сборной Португалии

"Ювентус" интересуется полузащитником "Вулверхэмптона" Рубеном Невешом, сообщает Football Italia. 21-летний игрок сборной Португалии может перейти в итальянский клуб этой зимой.

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи и президент клуба Андреа Аньелли встречались с агентом Невеша Жорже Мендешом. Главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри хочет приобрести игрока в январе для усиления состава под плей-офф Лиги Чемпионов.

В июле 2017 года 21-летний полузащитник перешел в "Вулверхэмптон" из "Порту" за 17 миллионов фунтов. Эта сделка стала самой дорогой для английской команды.

В текущем сезоне Невеш провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.