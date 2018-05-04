"Ювентус" может пригласить Анчелотти

"Ювентус" рассматривает возможность возвращения Карло Анчелотти на пост главного тренера туринцев. Итальянский специалист уже работал два с половиной сезона с "Ювентусом", который покинул в 2001 году. Последним клубом Анчелотти была "Бавария", которую он оставил в нынешнем сезоне.

Как сообщает Sky Italia, туринцы намерены пригласить Анчелотти, если нынешний главный тренер команды Массимилиано Аллегри уйдет в отставку летом. По данным источника, сам Анчелотти не против возвращения, поскольку поддерживает хорошие отношения с руководством "Ювентуса".