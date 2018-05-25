"Ювентус" может обменять Стураро на Перина

Полузащитник "Ювентуса" Стефано Стураро может перейти в "Дженоа". В обратном направлении в таком случае проследует голкипер Маттиа Перин.

- "Ювентус" сообщил нам, что интересуется Перином, - цитирует директора "Дженоа" Джорджо Перинетти around-j.com. - Но до сделки еще далеко, у нас есть время поговорить. Мы обещали друг другу, что встретимся как можно скорее и все обсудим. У нас отличные отношения с "Ювентусом". Что касается Стураро, то он доказал свою силу, поэтому Массимилиано Аллегри не хотел его отпускать. Если "Ювентус" предложит нам его, мы с радостью примем предложение. Но говорить об этом пока рано.

25-летний хавбек в прошлом сезоне провел 12 матчей в серии А.