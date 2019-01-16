"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция матча - в 20.30

В среду, 16 января, состоится матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Игра состоится в Джедде (Саудовская Аравия). "Ювентус" сыграет за Суперкубок в качестве чемпионата и победителя Кубка Италии, а "Милан" - как финалист Кубка страны.

Компания Winline предоставляет следующие коэффициенты на основное время матча - победа "Ювентуса" - 1.50, ничья - 3.16, победа "Милана" - 3.46.

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