"Ювентус" - "Лацио": Роналду сыграет с первых минут

Стал известен состав "Ювентуса" на матч 2-го тура чемпионата Италии против "Лацио". Португальский форвард туринцев Криштиану Роналду начнет встречу с первых минут.

Полностью заявка "Юве" выглядит следующим образом: Щенсны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру - Хедира, Пьянич, Матюиди - Бернардески, Манджукич, Роналду; запасные - Перин, Пинсольо, Барцальи, Бенатиа, Ругани, Джан, Бентанкур, Куардадо, Коста, Дибала.

"Ювентус" - "Лацио", чемпионат Италии по футболу, 2-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

"Ювентус" - "Лацио": прямая видеотрансляция - в "СЭ"