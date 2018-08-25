"Ювентус" – "Лацио": прямой эфир, трансляция – в 23.15 (видео)

В этот уик-энд состоится второй тур чемпионат Италии по футболу среди команд серии А. И в гости к "Ювентусу" приедет крепкий "Лацио". К тому же римляне неудачно начали сезон¸уступив дома "Наполи" (1:2). "Юве", напротив, победил, с трудом, но выиграл в гостях у "Кьево" (3:2). Правда, за туринцев не забил звездный новичок Криштиану Роналду. Сегодня исправится? Букмекеры считают "Юве" явным фаворитом игры. Матч состоится на "Ювентус Стэдиум", стартовый свисток прозвучит – в 19.00 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионаты Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии А в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Лацио" – в матч-центре сайта.

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"Ювентус" – "Лацио": прямой эфир