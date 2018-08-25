"Ювентус" – "Лацио": прямая трансляция – в 19.00 (ВИДЕО)

В эти выходные состоится 2-й тур чемпионат Италии по футболу. В гости к действующему чемпиону серии А "Ювентусу" приедет "Лацио". Команды по-разному начали чемпионат. Так, "Старая синьора" в гостях обыграла "Кьево" (3:2), а римляне дома уступили "Наполи" (1:2). Отметим, что в первой игре за новый клуб не смог отличиться звездный новичок "Юве" Криштиану Роналду. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Италии, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры серии А в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Лацио" – в матч-центре сайта.

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"Ювентус" – "Лацио": прямой эфир