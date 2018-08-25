"Ювентус" - "Лацио". Смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"

Во втором туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" на своем поле примет "Лацио". Начало одного из главных матчей уик-энда в серии А - в 19.00 по московскому времени.

"СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионаты Испании и Италии с русскими комментариями или с интершумом. Наши читатели могут смотреть все игры серии А в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В первом туре "Ювентус" одержал победу над "Кьево" со счетом 3:2 в драматичном матче, вырвав победу на последних минутах. Звездный новичок туринцев Криштиану Роналду не смог отличиться голом. Посмотрим, как он сыграет в матче с римским "Лацио".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Лацио" – в матч-центре сайта.

Календарь чемпионата Италии и турнирное положение команд