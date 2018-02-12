"Ювентус" готов заплатить 250 миллионов евро за Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн попал в сферу интересов "Ювентуса", утверждает Don Balon. По информации источника, туринцы готовы предложить "шпорам" за 24-летнего форварда 250 миллионов евро.

Если сделка состоится, англичанин станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит Неймару, который перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны "Реала". По данным Mundo Deportivo, мадридцы предложили "Тоттенхэму" 200 миллионов евро.

Отметим, что "Ювентус" и "Тоттенхэм" являются соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч этих команд состоится 13 февраля в Турине, ответный - 7 марта в Лондоне.

Кейн выступает за "Тоттенхэм" с сезона-2011/12. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по оценке .transfermarkt.de, составляет 120 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 33 матчах за клуб, забив 32 мяча и сделав 3 голевые передачи.