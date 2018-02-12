"Ювентус" готов заплатить 250 миллионов евро за Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн попал в сферу интересов "Ювентуса", утверждает Don Balon. По информации источника, туринцы готовы предложить "шпорам" за 24-летнего форварда 250 миллионов евро.
Если сделка состоится, англичанин станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит Неймару, который перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны "Реала". По данным Mundo Deportivo, мадридцы предложили "Тоттенхэму" 200 миллионов евро.
Отметим, что "Ювентус" и "Тоттенхэм" являются соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч этих команд состоится 13 февраля в Турине, ответный - 7 марта в Лондоне.
Кейн выступает за "Тоттенхэм" с сезона-2011/12. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по оценке .transfermarkt.de, составляет 120 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 33 матчах за клуб, забив 32 мяча и сделав 3 голевые передачи.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Тоттенхэм
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Лига чемпионов
- Харри Кейн
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:55
Бегущий человек
Откуда такие бабки? Надо полкоманды продать сначала.
19:37
баламошка
Очень плохой мальчик Тоттенхэм нынче невероятно силен.Думаю,есть неплохой шанс выиграть лигу чемпионов.///////////Такие как Тоттенхэм сильны до первой Барселоны)
19:34
Очень плохой мальчик
Тоттенхэм нынче невероятно силен.Думаю,есть неплохой шанс выиграть лигу чемпионов.
19:25
баламошка
Даже если правда, то не перейдёт. АПЛ сейчас сильнее и перспективнее для него во всех смыслах, чем чемпионат Италии. А если хочет титулов в Европе, пусть идёт в какой-нибудь Реальчик. Время Кристинки в Реале уходит, а времени Бенземы в Реале вообще никогда не было)
19:24
ole72
А что же молчит ПСЖ с тремя сотнями ломтей на этом безумном аукционе ?
19:17
kolyan-beckham
утка. неиначе, как итальянцы хотят навести шороху в Тотттенхэме перед матчем. откуда у туринцев такая сумма на одного Кейна.
18:55