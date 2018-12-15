"Ювентус" - футбольный клан". Болельщики "Торино" вывесили баннер перед дерби.

Сегодня в 16-м туре чемпионата Италии состоится туринское дерби - "Торино" против "Ювентуса". Недалеко от стадиона соперников болельщики "Торо" вывесили баннер.
На баннере написано: "Ювентус" - футбольный клан". Они, таким образом, сравнили своих оппонентов с мафией.
Tensione a Torino, striscioni in città: “Juventus Football Clan”https://t.co/nM2OnMKIzX pic.twitter.com/o7sDvtHlTv– ilnapolista (@napolista) 15 декабря 2018 г.
Матч начнется в 22.45 по московскому времени. На сайте "СЭ" будет доступна как текстовая, так и видеотрансляция.
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