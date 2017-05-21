"Ювентус" - чемпион Италии в шестой раз подряд

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Кротоне" со счетом 3:0. Эта победа гарантировала туринцам чемпионский титул за тур до окончания чемпионата. "Ювентус" стал недосягаем до занимающей второе место "Ромы", от которой оторвался на четыре очка.

Этот чемпионский титул стал 35-м для "Ювентуса" за всю историю. Причем туринцы завоевывают его в шестой раз подряд. Также в нынешнем сезоне "Ювентус" выиграл Кубок Италии, а 3 июня сыграет в финале Лиги чемпионов с "Реалом".

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Ювентус" - "Кротоне" - 3:0 (2:0)

Голы: Манджукич, 12 (1:0). Дибала, 39 (2:0). Сандру, 83 (3:0).

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бенатиа, Бонуччи, Сандру, Пьянич (Ринкон, 84), Маркизио (Лемина, 74), Куадрадо (Барцальи, 70), Игуаин, Манджукич, Дибала.

"Кротоне": Кордац, Рози (Сампиризи, 34), Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Тонев (Сими, 57), Роден (Акости, 78), Барберис, Мартелла, Налини, Фальчинелли.

Предупреждения: Мартелла, 76. Дани Алвес, 89.

Судья: Маццолени (Италия).